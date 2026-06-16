Вэнс признал, что цены на бензин в США остаются высокими

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что цена на бензин в 4,06 доллара за галлон остается слишком высокой.

Он добавил, что администрация делает все возможное для снижения цен на нефть, что приведет к снижению стоимости топлива и продовольствия, но предстоит еще многое сделать.

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Цены на бензин в США остаются слишком высокими, признал во вторник вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Конечно, цена на бензин 4,06 доллара за галлон (3,8 литра - ред.) - это чересчур много", - сказал Вэнс телеканалу ABC

Вице-президент признал, что администрация делает все, что в ее силах, но ей необходимо еще многое сделать.

"Нам еще многое предстоит выполнить, но я думаю, мы делаем все, что можем", - добавил он.

Также Вэнс признал, что Вашингтон будет добиваться дальнейшего снижения цен на нефть. По его словам, это приведет к снижению стоимости топлива и продовольствия.

"Но нам еще многое нужно сделать", - отметил он.

Замглавы американской администрации также обратил внимание на то слишком высокую инфляцию.

"Сейчас инфляция 3,5%, это слишком много. Мы делаем все возможное, чтобы снизить ее до 2,5%", - добавил Вэнс.

Однако, по его словам, "это займет определенное время".