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Вэнс признал, что цены на бензин в США остаются высокими - РИА Новости, 16.06.2026
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19:44 16.06.2026
Вэнс признал, что цены на бензин в США остаются высокими

Вэнс признал, что цены на бензин в США остаются слишком высокими

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что цена на бензин в 4,06 доллара за галлон остается слишком высокой.
  • Он добавил, что администрация делает все возможное для снижения цен на нефть, что приведет к снижению стоимости топлива и продовольствия, но предстоит еще многое сделать.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Цены на бензин в США остаются слишком высокими, признал во вторник вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Конечно, цена на бензин 4,06 доллара за галлон (3,8 литра - ред.) - это чересчур много", - сказал Вэнс телеканалу ABC.
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Вице-президент признал, что администрация делает все, что в ее силах, но ей необходимо еще многое сделать.
"Нам еще многое предстоит выполнить, но я думаю, мы делаем все, что можем", - добавил он.
Также Вэнс признал, что Вашингтон будет добиваться дальнейшего снижения цен на нефть. По его словам, это приведет к снижению стоимости топлива и продовольствия.
"Но нам еще многое нужно сделать", - отметил он.
Замглавы американской администрации также обратил внимание на то слишком высокую инфляцию.
"Сейчас инфляция 3,5%, это слишком много. Мы делаем все возможное, чтобы снизить ее до 2,5%", - добавил Вэнс.
Однако, по его словам, "это займет определенное время".
Цены на бензин в США резко поднялись после начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале. Даже с учетом того, что за месяц цена на бензин марки Regular (аналог российского АИ-92) снизилась примерно на 50 центов за галлон, она все еще почти на доллар выше, чем год назад.
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