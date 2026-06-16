США не будут связаны сделкой при попытке Ирана получить ЯО, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты не будут связаны обязательствами мирного соглашения с Ираном, если Тегеран начнет стремиться к получению ядерного оружия, заявил во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.