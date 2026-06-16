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США не будут связаны сделкой при попытке Ирана получить ЯО, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.06.2026
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15:44 16.06.2026
США не будут связаны сделкой при попытке Ирана получить ЯО, заявил Вэнс

Вэнс: США не будут связаны сделкой при попытке Ирана получить ядерное оружие

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут связаны обязательствами мирного соглашения с Ираном, если Тегеран продолжит попытки получить ядерное оружие.
  • По словам Вэнса, предложенный президентом Трампом мирный план предоставляет Ирану выбор между улучшением отношений с Вашингтоном и продолжением конфронтации.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты не будут связаны обязательствами мирного соглашения с Ираном, если Тегеран начнет стремиться к получению ядерного оружия, заявил во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Если они выберут второй путь и продолжат попытки получить ядерное оружие, то в рамках этой сделки мы не будем связаны никакими обязательствами", — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.
По его словам, предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план предоставляет Ирану выбор между улучшением отношений с Вашингтоном и продолжением конфронтации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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