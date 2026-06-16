Вэнс раскрыл подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном является коротким документом общим по характеру.
- Меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров.
- Меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании с Ираном является коротким документом объемом около полутора страниц и носит общий характер, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Меморандум о взаимопонимании занимает около полутора страниц, так что это очень общий документ, но он был важной частью наших переговоров с иранцами", – сказал Вэнс в интервью телеканалу CNN.
По его словам, меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров.
Вице-президент добавил, что США будут относиться к Ирану как к нормальной стране, если Тегеран будет вести себя соответствующим образом.
Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан и условия соглашения будут опубликованы довольно скоро.