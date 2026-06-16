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Вэнс раскрыл подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном - РИА Новости, 16.06.2026
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00:36 16.06.2026 (обновлено: 02:21 16.06.2026)
Вэнс раскрыл подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном

Вэнс: меморандум с Ираном занимает около полутора страниц

© AP Photo / Angelina KatsanisВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном является коротким документом общим по характеру.
  • Меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров.
  • Меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании с Ираном является коротким документом объемом около полутора страниц и носит общий характер, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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"Меморандум о взаимопонимании занимает около полутора страниц, так что это очень общий документ, но он был важной частью наших переговоров с иранцами", – сказал Вэнс в интервью телеканалу CNN.
По его словам, меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров.
Вице-президент добавил, что США будут относиться к Ирану как к нормальной стране, если Тегеран будет вести себя соответствующим образом.
Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан и условия соглашения будут опубликованы довольно скоро.
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В миреИранСШАШвейцарияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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