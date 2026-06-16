Вэнс раскрыл подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании с Ираном является коротким документом объемом около полутора страниц и носит общий характер, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров.