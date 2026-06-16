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Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в Германии - РИА Новости, 16.06.2026
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21:54 16.06.2026
Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в Германии

Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических перемен в Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Алиса Вайдель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических преобразований в Германии.
  • Согласно результатам соцопроса компании YouGov, поддержка блока ХДС/ХСС сократилась до 20%, а партия "АдГ" с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов.
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических преобразований в Германии на фоне продолжающегося снижения рейтинга правящих партий.
Компания YouGov опубликовала во вторник результаты соцопроса среди граждан Германии, согласно которым поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в нынешнюю правящую коалицию Германии, сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.
"Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20 %, а наша партия "АдГ" с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен - мы готовы", - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя итоги свежего соцопроса.
Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер не исключил ранее проведения в Германии досрочных федеральных выборов уже в следующем году на фоне падения популярности нынешней правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
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В миреГерманияАлиса ВайдельФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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