Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических преобразований в Германии.
- Согласно результатам соцопроса компании YouGov, поддержка блока ХДС/ХСС сократилась до 20%, а партия "АдГ" с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов.
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических преобразований в Германии на фоне продолжающегося снижения рейтинга правящих партий.
Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер не исключил ранее проведения в Германии досрочных федеральных выборов уже в следующем году на фоне падения популярности нынешней правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.