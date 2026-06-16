Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве подожгли украинский ресторан - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 16.06.2026
В Варшаве подожгли украинский ресторан

В районе Воля в Варшаве подожгли украинский ресторан

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДвое злоумышленников подожгли ресторан Mur Mur в Варшаве
Двое злоумышленников подожгли ресторан Mur Mur в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Двое злоумышленников подожгли ресторан Mur Mur в Варшаве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В варшавском районе Воля подожгли украинский ресторан.
  • Злоумышленники, одетые в капюшоны, разлили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее в ресторане.
  • Прокуратура рассматривает различные версии произошедшего, включая действия конкурентов и диверсию по заказу иностранных служб.
ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Украинский ресторан подожгли в Варшаве, сообщает радиостанция RMF FM.
"Двое злоумышленников устроили пожар в украинском ресторане в варшавском районе Воля. Часть оборудования была уничтожена", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
"На записях видно, как двое молодых людей в капюшонах разбивают стекло входной двери ресторана и попадают внутрь. Там они разливают легковоспламеняющуюся жидкость, которую затем поджигают", - говорится в сообщении.
Еще одна камера зафиксировала побег злоумышленников с места преступления.
"В какой-то момент видно, как один из мужчин стоит у дверей, из которых валит дым, и фотографирует пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время прокуратура рассматривает множество версий произошедшего и мотивов поджигателей – от действий конкурентов до диверсии по заказу иностранных служб.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Туле подожгли два офиса банка, подозреваемого задержали
Вчера, 00:40
 
В миреВаршаваПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала