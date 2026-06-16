В Варшаве подожгли украинский ресторан

Краткий пересказ от РИА ИИ В варшавском районе Воля подожгли украинский ресторан.

Злоумышленники, одетые в капюшоны, разлили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее в ресторане.

Прокуратура рассматривает различные версии произошедшего, включая действия конкурентов и диверсию по заказу иностранных служб.

ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Украинский ресторан подожгли в Варшаве, сообщает радиостанция RMF FM.

"Двое злоумышленников устроили пожар в украинском ресторане в варшавском районе Воля. Часть оборудования была уничтожена", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"На записях видно, как двое молодых людей в капюшонах разбивают стекло входной двери ресторана и попадают внутрь. Там они разливают легковоспламеняющуюся жидкость, которую затем поджигают", - говорится в сообщении.

Еще одна камера зафиксировала побег злоумышленников с места преступления.

"В какой-то момент видно, как один из мужчин стоит у дверей, из которых валит дым, и фотографирует пожар", - говорится в сообщении.