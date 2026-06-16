В музее-панораме в Севастополе рассказали об оценке ущерба от атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме в Севастополе в ночь на 10 июня, в результате чего разгорелся пожар.
- Окончательная оценка состояния и ущерба музею требует проведения дополнительных экспертиз.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Окончательная оценка состояния и ущерба музею-панораме в Севастополе требует проведения дополнительных экспертиз, сообщил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
«
"Окончательная оценка состояния и ущерба, причиненного панораме, требует проведения дополнительных экспертиз с привлечением сторонних специализированных организаций", - отметил Смородкин, слова которого приводит музей в "Максе".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.