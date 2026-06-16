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В музее-панораме в Севастополе рассказали об оценке ущерба от атаки ВСУ - РИА Новости, 16.06.2026
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16:40 16.06.2026 (обновлено: 17:19 16.06.2026)
В музее-панораме в Севастополе рассказали об оценке ущерба от атаки ВСУ

Смородкин: оценка ущерба музею-панораме в Севастополе требует новых экспертиз

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме в Севастополе в ночь на 10 июня, в результате чего разгорелся пожар.
  • Окончательная оценка состояния и ущерба музею требует проведения дополнительных экспертиз.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Окончательная оценка состояния и ущерба музею-панораме в Севастополе требует проведения дополнительных экспертиз, сообщил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
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"Окончательная оценка состояния и ущерба, причиненного панораме, требует проведения дополнительных экспертиз с привлечением сторонних специализированных организаций", - отметил Смородкин, слова которого приводит музей в "Максе".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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СевастопольРоссияМихаил СмородкинВооруженные силы Украины
 
 
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