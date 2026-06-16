Планировавшим нападение на турнир в Белом доме грозит срок до пожизненного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции США заявило, что заговорщикам, планировавшим нападение на турнир UFC в Белом доме, грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
- ФБР сообщило о раскрытии заговора и установило 23 причастных к нему лиц, пятеро из которых задержаны.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Заговорщикам, планировавшим нападение на турнир UFC в Белом доме, грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов, заявило во вторник министерство юстиции США.
"Минюст США сегодня выдвинул обвинения против пяти мужчин, подозреваемых в заговоре с целью совершения нападения с целью убийства чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC Freedom 250, проходившем в Белом доме в минувшее воскресенье... В случае признания виновными в сговоре с целью совершения убийства каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 250 тысяч долларов", - говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что заговор с целью причинения вреда здоровью на территории Белого дома карается тюремным сроком вплоть до пяти лет.