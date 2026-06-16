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Планировавшим нападение на турнир в Белом доме грозит срок до пожизненного - РИА Новости, 16.06.2026
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23:06 16.06.2026
Планировавшим нападение на турнир в Белом доме грозит срок до пожизненного

Планировавшим нападение на турнир UFC в Белом доме грозит срок до пожизненного

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции США заявило, что заговорщикам, планировавшим нападение на турнир UFC в Белом доме, грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
  • ФБР сообщило о раскрытии заговора и установило 23 причастных к нему лиц, пятеро из которых задержаны.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Заговорщикам, планировавшим нападение на турнир UFC в Белом доме, грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов, заявило во вторник министерство юстиции США.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило 23 причастных к этому, пятеро задержаны.
"Минюст США сегодня выдвинул обвинения против пяти мужчин, подозреваемых в заговоре с целью совершения нападения с целью убийства чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC Freedom 250, проходившем в Белом доме в минувшее воскресенье... В случае признания виновными в сговоре с целью совершения убийства каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 250 тысяч долларов", - говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что заговор с целью причинения вреда здоровью на территории Белого дома карается тюремным сроком вплоть до пяти лет.
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