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Глава МО Украины признал, что граждане возмущены процессом мобилизации - РИА Новости, 16.06.2026
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23:17 16.06.2026
Глава МО Украины признал, что граждане возмущены процессом мобилизации

Глава МО Украины признал Федоров, что украинцы возмущены процессом мобилизации

© AP Photo / Hanna ArhirovaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в украинском обществе назрело возмущение процессом мобилизации.
  • Планируется реформа мобилизации, в рамках которой предлагается мотивировать службу в ВСУ зарплатами и возможностью получить отсрочку после окончания срока службы по контракту.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в украинском обществе назрело возмущение процессом мобилизации.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать военкоматы в "Офисы призыва". Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.
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"Мы видим много разной информации о том, как работают ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), насколько в обществе есть определенное возмущение. С одной стороны нам нужно усиливать поле боя, с другой стороны мы видим где-то силовую мобилизацию и это справедливое возмущение вызывает у населения", - сказал Федоров в интервью украинскому телеканалу ТСН.
По его словам, нужна трансформация этого вопроса. Поэтому решили мотивировать службу в ВСУ зарплатами и возможностью получить отсрочку после окончания срока службы по контракту.
"Средняя зарплата будет 300 тысяч гривен (6,68 тысяч долларов – ред.) у пехотинцев, у штурмовиков будет больше, но максимум можно будет получить 460 тысяч гривен (10,25 тысяч долларов – ред.)... Это первый этап", - заверил Федоров.
Также он заявил, что будут вводиться контракты для новых и действующих военнослужащих в штурмовых и пехотных подразделениях. После них военнослужащий, как обещает министр обороны, сможет получить отсрочку от мобилизации.
Ранее РИА Новости выяснило, что жители Украины, в том числе военнослужащие ВСУ, раскритиковали анонсированную минобороны страны новую систему службы в украинской армии.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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