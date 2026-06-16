Глава МО Украины признал, что граждане возмущены процессом мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в украинском обществе назрело возмущение процессом мобилизации.

Планируется реформа мобилизации, в рамках которой предлагается мотивировать службу в ВСУ зарплатами и возможностью получить отсрочку после окончания срока службы по контракту.

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в украинском обществе назрело возмущение процессом мобилизации.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать военкоматы в "Офисы призыва". Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.

"Мы видим много разной информации о том, как работают ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), насколько в обществе есть определенное возмущение. С одной стороны нам нужно усиливать поле боя, с другой стороны мы видим где-то силовую мобилизацию и это справедливое возмущение вызывает у населения", - сказал Федоров в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, нужна трансформация этого вопроса. Поэтому решили мотивировать службу в ВСУ зарплатами и возможностью получить отсрочку после окончания срока службы по контракту.

"Средняя зарплата будет 300 тысяч гривен (6,68 тысяч долларов – ред.) у пехотинцев, у штурмовиков будет больше, но максимум можно будет получить 460 тысяч гривен (10,25 тысяч долларов – ред.)... Это первый этап", - заверил Федоров.

Также он заявил, что будут вводиться контракты для новых и действующих военнослужащих в штурмовых и пехотных подразделениях. После них военнослужащий, как обещает министр обороны, сможет получить отсрочку от мобилизации.

Ранее РИА Новости выяснило, что жители Украины, в том числе военнослужащие ВСУ, раскритиковали анонсированную минобороны страны новую систему службы в украинской армии.