На Украине перезахоранивают фашистов при поддержке ЕС, заявили в Венгрии

БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. На Украине перезахоранивают останки военных преступников при покровительстве Европы, это ведет весь континент в политический тупик, говорится в открытом письме десяти венгерских неправительственных организаций.

Венгерские организации добавили, что Зеленский, "чей дед был офицером Красной Армии и завершил Великую Отечественную войну с высокими наградами за победу над нацистской Германией", не только "предал демократию и антифашистский патриотизм, но и сделал новый шаг к построению бандеровского, пронацистского режима в своей стране".