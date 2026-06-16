Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине перезахоранивают останки военных преступников, в том числе одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника.
- Десять венгерских неправительственных организаций выразили протест против поддержки НАТО и Евросоюза действий Украины, назвав их пронацистскими.
- В открытом письме венгерские организации подчеркнули, что Европа поддерживает перезахоронения, что ведет весь континент в политический тупик.
БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. На Украине перезахоранивают останки военных преступников при покровительстве Европы, это ведет весь континент в политический тупик, говорится в открытом письме десяти венгерских неправительственных организаций.
Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
"Сегодня, спустя 80 лет после Второй мировой войны, на Украине при прямой материальной, политической и моральной поддержке НАТО и Евросоюза укрепляется такой пронацистский режим, который сегодня уже перезахоранивает останки военных преступников и массовых убийц украинского фашизма", - говорится в письме.
Авторы отмечают, что УПА*, "террористы Бандеры и Мельника, а также ОУН*, в союзе с Гитлером, СС и Вермахтом, совершили такие исторические преступления, которые навсегда останутся непростительными - десятки и сотни тысяч убитых поляков, евреев, советских граждан".
Венгерские организации добавили, что Зеленский, "чей дед был офицером Красной Армии и завершил Великую Отечественную войну с высокими наградами за победу над нацистской Германией", не только "предал демократию и антифашистский патриотизм, но и сделал новый шаг к построению бандеровского, пронацистского режима в своей стране".
Десять организаций, в числе которых партия "Солидарность", Венгерская лига антифашистов и Общество Карла Маркса, подчеркнули, что "протестуют против покровительства и поддержки фашизма и бандеризма в Евросоюзе" и не забывают, что Европа зашла "в политический тупик, который влияет на судьбы целых поколений", призывая вместе найти выход.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России