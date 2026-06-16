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"Падает прямо сейчас". Зеленскому сообщили плохие новости из зоны СВО - РИА Новости, 16.06.2026
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22:11 16.06.2026 (обновлено: 23:32 16.06.2026)
"Падает прямо сейчас". Зеленскому сообщили плохие новости из зоны СВО

Мендель: Зеленский лжет Западу о победе Украины

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он лжет западным партнерам о победе Украины.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет западным партнерам о якобы победе Украины, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
«
"Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о "победе" Украины, Константиновка падает прямо сейчас. Как только она падет, откроется путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации. Украинская логистика может рухнуть, тогда даже Краматорск окажется под серьезной угрозой. Столько людей погибает, территории теряются, а стратегии, поддерживаемые Европой, полностью проваливаются", — написала она.
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