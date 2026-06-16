"Падает прямо сейчас". Зеленскому сообщили плохие новости из зоны СВО

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"Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о "победе" Украины, Константиновка падает прямо сейчас. Как только она падет, откроется путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации. Украинская логистика может рухнуть, тогда даже Краматорск окажется под серьезной угрозой. Столько людей погибает, территории теряются, а стратегии, поддерживаемые Европой, полностью проваливаются", — написала она.