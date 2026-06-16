Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он лжет западным партнерам о победе Украины.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет западным партнерам о якобы победе Украины, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
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"Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о "победе" Украины, Константиновка падает прямо сейчас. Как только она падет, откроется путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации. Украинская логистика может рухнуть, тогда даже Краматорск окажется под серьезной угрозой. Столько людей погибает, территории теряются, а стратегии, поддерживаемые Европой, полностью проваливаются", — написала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.