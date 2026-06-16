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В Хмельницкой области разбился истребитель, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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19:58 16.06.2026 (обновлено: 21:14 16.06.2026)
В Хмельницкой области разбился истребитель, сообщили СМИ

Киев24: в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа

© AP Photo / LIBKOSИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / LIBKOS
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницкой области на западе Украины прогремел сильный взрыв.
  • Предварительно, причиной взрыва могла быть авиакатастрофа, сообщает украинский телеканал "Киев24".
  • Украинское агентство УНИАН сообщило о вероятной катастрофе истребителя МиГ-29 в Хмельницкой области.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в Хмельницкой области на западе Украины, предварительно, произошла авиакатастрофа, сообщил телеканал "Киев24".
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"В Хмельницкой области прозвучал мощный взрыв. Предварительно, это могла быть авиакатастрофа", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как уточняют украинские журналисты, непосредственно перед взрывом в Шепетовском районе Хмельницкой области был слышен звук, похожий на шум двигателей самолета.
"Киев24" позднее отредактировал сообщение в своем Telegram-канале, заявив о возможном проведении учений ВСУ в регионе. При этом маневры должны были закончиться более чем за два часа до публикаций об авиакатастрофе.
В то же время украинское агентство УНИАН сообщило о вероятном крушении истребителя МиГ-29.
Хмельницкая область расположена на западе Украины. В регионе находится аэродром Староконстантинов, где дислоцированы истребители F-16.
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