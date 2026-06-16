В Хмельницкой области разбился истребитель, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хмельницкой области на западе Украины прогремел сильный взрыв.
- Предварительно, причиной взрыва могла быть авиакатастрофа, сообщает украинский телеканал "Киев24".
- Украинское агентство УНИАН сообщило о вероятной катастрофе истребителя МиГ-29 в Хмельницкой области.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в Хмельницкой области на западе Украины, предварительно, произошла авиакатастрофа, сообщил телеканал "Киев24".
«
"В Хмельницкой области прозвучал мощный взрыв. Предварительно, это могла быть авиакатастрофа", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как уточняют украинские журналисты, непосредственно перед взрывом в Шепетовском районе Хмельницкой области был слышен звук, похожий на шум двигателей самолета.
"Киев24" позднее отредактировал сообщение в своем Telegram-канале, заявив о возможном проведении учений ВСУ в регионе. При этом маневры должны были закончиться более чем за два часа до публикаций об авиакатастрофе.
В то же время украинское агентство УНИАН сообщило о вероятном крушении истребителя МиГ-29.
Хмельницкая область расположена на западе Украины. В регионе находится аэродром Староконстантинов, где дислоцированы истребители F-16.