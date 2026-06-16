В Германии заявили, что вступление Украины в ЕС принесет лишь расходы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз и Украина открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
- Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», считает, что вступление Украины в Евросоюз приведет к бесконечным расходам для Германии.
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз не принесет немцам ничего, кроме бесконечных расходов, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
Евросоюз и Украина открыли в понедельник первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
"Начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. (Канцлер ФРГ – ред.) Фридрих Мерц добивается ускорения ее вступления в Евросоюз. Мерц совершенно точно действует вопреки интересам Германии. Для немцев такое вступление не принесет ничего, кроме бесконечных расходов", - написал Фронмайер в соцсети X.
По сообщению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в марте Мерц направил руководству институтов ЕС письмо с предложением предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" в ближайшее время. В мае представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил получение этого письма и заявил о том, что идея Мерца обсуждается странами блока.