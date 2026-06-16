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В Германии заявили, что вступление Украины в ЕС принесет лишь расходы - РИА Новости, 16.06.2026
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14:20 16.06.2026
В Германии заявили, что вступление Украины в ЕС принесет лишь расходы

Фронмайер: вступление Украины в ЕС принесет Германии лишь бесконечные расходы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз и Украина открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
  • Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», считает, что вступление Украины в Евросоюз приведет к бесконечным расходам для Германии.
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз не принесет немцам ничего, кроме бесконечных расходов, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
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"Начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. (Канцлер ФРГ – ред.) Фридрих Мерц добивается ускорения ее вступления в Евросоюз. Мерц совершенно точно действует вопреки интересам Германии. Для немцев такое вступление не принесет ничего, кроме бесконечных расходов", - написал Фронмайер в соцсети X.
По сообщению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в марте Мерц направил руководству институтов ЕС письмо с предложением предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" в ближайшее время. В мае представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил получение этого письма и заявил о том, что идея Мерца обсуждается странами блока.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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