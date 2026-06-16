В Германии заявили, что вступление Украины в ЕС принесет лишь расходы

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз не принесет немцам ничего, кроме бесконечных расходов, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.