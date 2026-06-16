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В Польше задались внезапным вопросом из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 16.06.2026
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12:13 16.06.2026 (обновлено: 21:46 16.06.2026)
В Польше задались внезапным вопросом из-за конфликта на Украине

Миллер поинтересовался, узнает ли Польша, что случилось с ее деньгами на Украине

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка танков для отправки на Украину
Подготовка танков для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка танков для отправки на Украину. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер поднял вопрос о судьбе финансовых средств, переданных в качестве помощи Украине.
  • Так он отреагировал на высказывание Дональда Трампа о 350 миллиардах долларов, потраченных на Украину.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший премьер Польши Лешек Миллер поднял вопрос о том, узнает ли Варшава однажды судьбу денег, переданных Украине.

"Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с польскими деньгами?" — написал он в соцсети X.
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Так он отреагировал на видео, где президент США Дональд Трамп задается вопросом, куда делись 350 миллиардов долларов, потраченных на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что большая часть средств, выделенных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена Киеву, была разворована.
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