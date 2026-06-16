В Польше задались внезапным вопросом из-за конфликта на Украине

Так он отреагировал на видео, где президент США Дональд Трамп задается вопросом, куда делись 350 миллиардов долларов, потраченных на Украину.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что большая часть средств, выделенных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена Киеву, была разворована.