В Польше задались внезапным вопросом из-за конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер поднял вопрос о судьбе финансовых средств, переданных в качестве помощи Украине.
- Так он отреагировал на высказывание Дональда Трампа о 350 миллиардах долларов, потраченных на Украину.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший премьер Польши Лешек Миллер поднял вопрос о том, узнает ли Варшава однажды судьбу денег, переданных Украине.
"Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с польскими деньгами?" — написал он в соцсети X.
"Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с польскими деньгами?" — написал он в соцсети X.
Так он отреагировал на видео, где президент США Дональд Трамп задается вопросом, куда делись 350 миллиардов долларов, потраченных на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что большая часть средств, выделенных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена Киеву, была разворована.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что большая часть средств, выделенных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена Киеву, была разворована.