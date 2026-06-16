Краткий пересказ от РИА ИИ Мобилизованные инвалиды из Одессы, отправленные на фронт, активно пишут жалобы украинскому омбудсмену и в офис генерального прокурора.

В жалобах сообщается о принудительной отправке на передовую людей с психическими расстройствами, издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков.

Мобилизованные жалуются на условия содержания в здании туберкулезного диспансера Одессы и на то, что их прячут в грузовиках во время проверок.

ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Мобилизованные инвалиды из Одессы, отправленные на фронт, активно пишут жалобы украинскому омбудсмену и в офис генерального прокурора.

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на оказавшиеся в их распоряжении обращения, инвалиды сообщают о принудительной отправке на передовую людей с психическими расстройствами, издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков, а также о том, что на время проверок их прячут в грузовиках.

Украины. "Имею диагноз "психическое расстройство личности", что документально подтверждено врачами", – перечисляет один из мобилизованных аргументы против призыва в письме уполномоченному по правам человека при Верховной раде

Мобилизованные жалуются на условия содержания в здании туберкулезного диспансера Одессы , куда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – так на Украине называют военкоматы) привозят большинство призывников, а также на издевательства на учебных полигонах.

"Людей на полигоне по приезду запугивают, за побег ломают ребра. Тем, у кого есть хронические заболевания или инвалидность, военные говорят, что бумаги куплены, они "косят". Главный медик кричит, оскорбляет нецензурно, угрожает физической расправой", – пишут в жалобах мобилизованные.