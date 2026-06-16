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Мобилизованные инвалиды из Одессы пишут жалобы омбудсмену Украины - РИА Новости, 16.06.2026
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Мобилизованные инвалиды из Одессы пишут жалобы омбудсмену Украины

Мобилизованные инвалиды из Одессы просят украинского омбудсмена о защите

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобилизованные инвалиды из Одессы, отправленные на фронт, активно пишут жалобы украинскому омбудсмену и в офис генерального прокурора.
  • В жалобах сообщается о принудительной отправке на передовую людей с психическими расстройствами, издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков.
  • Мобилизованные жалуются на условия содержания в здании туберкулезного диспансера Одессы и на то, что их прячут в грузовиках во время проверок.
ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Мобилизованные инвалиды из Одессы, отправленные на фронт, активно пишут жалобы украинскому омбудсмену и в офис генерального прокурора.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на оказавшиеся в их распоряжении обращения, инвалиды сообщают о принудительной отправке на передовую людей с психическими расстройствами, издевательствах на полигонах, угрозах и оскорблениях со стороны медиков, а также о том, что на время проверок их прячут в грузовиках.
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"Имею диагноз "психическое расстройство личности", что документально подтверждено врачами", – перечисляет один из мобилизованных аргументы против призыва в письме уполномоченному по правам человека при Верховной раде Украины.
Мобилизованные жалуются на условия содержания в здании туберкулезного диспансера Одессы, куда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – так на Украине называют военкоматы) привозят большинство призывников, а также на издевательства на учебных полигонах.
"Людей на полигоне по приезду запугивают, за побег ломают ребра. Тем, у кого есть хронические заболевания или инвалидность, военные говорят, что бумаги куплены, они "косят". Главный медик кричит, оскорбляет нецензурно, угрожает физической расправой", – пишут в жалобах мобилизованные.
Также они жалуются, что при проверках их скрывают. "Когда на полигон приезжали проверяющие, нас (инвалидов и больных – ред.) загоняли в грузовик и увозили за несколько километров", - отмечается в жалобах.
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