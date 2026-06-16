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Украинские СМИ могли рассекретить цех сборки БПЛА на киностудии Довженко - РИА Новости, 16.06.2026
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06:10 16.06.2026 (обновлено: 09:50 16.06.2026)
Украинские СМИ могли рассекретить цех сборки БПЛА на киностудии Довженко

На Украине могли случайно рассекретить цех сборки БПЛА на киностудии Довженко

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, в ходе которого был поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА на территории киностудии имени А. П. Довженко.
  • Украинское издание NV опубликовало фотографии, на одной из которых можно увидеть предметы, похожие на крылья для дронов FP-2.
  • В видео, опубликованном в аккаунте киностудии в соцсети Facebook, также можно увидеть предметы, похожие на крылья украинских беспилотников.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские СМИ, а также киностудия имени Довженко, рассказывая о массированном ударе ВС России, могли случайно подтвердить, что там действительно находился цех по сборке беспилотников.
В понедельник Минобороны России сообщило о массированном ударе, в ходе которого в том числе был поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности "на территории киностудии имени А. П. Довженко".
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Российские и украинские СМИ и каналы обратили внимание на фотографии, опубликованные в Telegram украинским изданием NV после удара: на одном из снимков увидели, предположительно, профиль десятка крыльев для дронов FP-2.
Пост NV с фотографиями был опубликован в 14:25, однако уже через четыре часа его удалили.
Аналогичные предметы, похожие на крылья к БПЛА, можно увидеть с другого ракурса в видео, опубликованном в аккаунте самой киностудии в соцсети Facebook*. В комментариях к видео пользователи также предположили, что в кадр могли попасть крылья украинских беспилотников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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