Украинские СМИ могли рассекретить цех сборки БПЛА на киностудии Довженко

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, в ходе которого был поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА на территории киностудии имени А. П. Довженко.

Украинское издание NV опубликовало фотографии, на одной из которых можно увидеть предметы, похожие на крылья для дронов FP-2.

В видео, опубликованном в аккаунте киностудии в соцсети Facebook, также можно увидеть предметы, похожие на крылья украинских беспилотников.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские СМИ, а также киностудия имени Довженко, рассказывая о массированном ударе ВС России, могли случайно подтвердить, что там действительно находился цех по сборке беспилотников.

В понедельник Минобороны России сообщило о массированном ударе, в ходе которого в том числе был поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности "на территории киностудии имени А. П. Довженко".

Российские и украинские СМИ и каналы обратили внимание на фотографии, опубликованные в Telegram украинским изданием NV после удара: на одном из снимков увидели, предположительно, профиль десятка крыльев для дронов FP-2.

Пост NV с фотографиями был опубликован в 14:25, однако уже через четыре часа его удалили.

Аналогичные предметы, похожие на крылья к БПЛА, можно увидеть с другого ракурса в видео, опубликованном в аккаунте самой киностудии в соцсети Facebook*. В комментариях к видео пользователи также предположили, что в кадр могли попасть крылья украинских беспилотников.