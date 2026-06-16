Рейтинг@Mail.ru
"Неминуемая смерть". На Западе пришли в ужас от решения Зеленского - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 16.06.2026 (обновлено: 09:47 16.06.2026)
"Неминуемая смерть". На Западе пришли в ужас от решения Зеленского

Steigan: действия МО Украины говорят об острейшей нехватке личного состава в ВСУ

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Украины планирует укомплектовать штурмовые и пехотные части на 30-50 процентов иностранными рекрутами.
  • Издание Steigan опасается, что планы по вербовке иностранцев могут привести к распространению неонацистской идеологии.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Действия Минобороны Украины говорят об острейшей нехватке личного состава в ВСУ, пишет Steigan.
"Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что они откроют набор для иностранцев и будут стремиться, чтобы 30-50 процентов позиций в штурмовых и пехотных частях были заполнены иностранными рекрутами. <…> Нельзя сказать яснее, что у Украины очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Штирлиц против Мельника и Бандеры: украинская "третья карта" Запада бита
14 июня, 08:00
При этом издание выражает опасение, что планы киевского режима по вербовке приведут к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, которая повсеместно исповедуется в украинской армии.
"На Украине острая нехватка рабочей силы, и она ведет ожесточенные схватки на улицах, чтобы не идти на неминуемую смерть на фронте. <…> Единственный, кто имеет международный набор на Украину, — это "Азов"*, <…> так что, если это реализуется, конфликт станет еще более нацифицированным", — отмечают авторы материала.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Путин отказался спасать Европу: пусть Зеленский вас уничтожит
7 июня, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала