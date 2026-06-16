Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны Украины планирует укомплектовать штурмовые и пехотные части на 30-50 процентов иностранными рекрутами.
- Издание Steigan опасается, что планы по вербовке иностранцев могут привести к распространению неонацистской идеологии.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Действия Минобороны Украины говорят об острейшей нехватке личного состава в ВСУ, пишет Steigan.
"Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что они откроют набор для иностранцев и будут стремиться, чтобы 30-50 процентов позиций в штурмовых и пехотных частях были заполнены иностранными рекрутами. <…> Нельзя сказать яснее, что у Украины очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт", — говорится в публикации.
При этом издание выражает опасение, что планы киевского режима по вербовке приведут к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, которая повсеместно исповедуется в украинской армии.
"На Украине острая нехватка рабочей силы, и она ведет ожесточенные схватки на улицах, чтобы не идти на неминуемую смерть на фронте. <…> Единственный, кто имеет международный набор на Украину, — это "Азов"*, <…> так что, если это реализуется, конфликт станет еще более нацифицированным", — отмечают авторы материала.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.