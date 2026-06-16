При этом издание выражает опасение, что планы киевского режима по вербовке приведут к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, которая повсеместно исповедуется в украинской армии.

"На Украине острая нехватка рабочей силы, и она ведет ожесточенные схватки на улицах, чтобы не идти на неминуемую смерть на фронте. <…> Единственный, кто имеет международный набор на Украину, — это "Азов"*, <…> так что, если это реализуется, конфликт станет еще более нацифицированным", — отмечают авторы материала.