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"Расширяют конфликт". На Западе заявили о резком повороте в ходе СВО - РИА Новости, 16.06.2026
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04:28 16.06.2026 (обновлено: 09:20 16.06.2026)
"Расширяют конфликт". На Западе заявили о резком повороте в ходе СВО

Аналитик Джонсон: Британия и Франция попытаются расширить конфликт на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания и Франция будут стараться расширить конфликт на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
России достаточно личного состава, артиллерийских снарядов, баллистических и крылатых ракет. <…> Отступит ли Европа или они готовы уничтожить всю Украину? <…> Думаю, часть Европы отступит, а часть — ну, вы понимаете. Великобритания — главный преступник. Они будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт. <…> Думаю, Германия переосмыслила свои взгляды. А Франция, похоже, так же активно вовлечена, как и Великобритания", — отметил он.
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При этом аналитик выразил уверенность, что действия европейцев не застанут россиян врасплох.
"Думаю, Россия готова к такого рода непредвиденным обстоятельствам", — заключил Джонсон.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаВеликобританияФранцияГерманияЛарри ДжонсонСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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