Рейтинг@Mail.ru
"В ужасном положении". На Западе заявили об изменении ситуации с Украиной - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 16.06.2026 (обновлено: 01:04 16.06.2026)
"В ужасном положении". На Западе заявили об изменении ситуации с Украиной

Профессор Миршаймер: Европа не в состоянии долго помогать Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что европейские страны не смогут долго помогать Украине.
  • По словам эксперта, США пытаются выйти из поддержки Киева, а европейская экономика не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейские страны не смогут долго помогать Украине, а США отстраняются от поддержки Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции. Это означает, что они не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины, а США пытаются выйти из этого бизнеса", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
США предложили отказаться от Украины в обмен на миллиарды
19 мая, 08:00
По словам Миршаймера, в сложившейся ситуации Украина обречена на поражение.
"Европейцы никак не смогут поддерживать Украину в конфликте с Россией в долгосрочной перспективе. И это одна из причин, по которой я давно утверждаю и продолжаю утверждать, что Россия одержит <…> победу над Украиной", — заключил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
14 мая, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаВеликобританияСШАРоссияДжон МиршаймерСергей ЛавровЧикагский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала