Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что европейские страны не смогут долго помогать Украине.
- По словам эксперта, США пытаются выйти из поддержки Киева, а европейская экономика не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейские страны не смогут долго помогать Украине, а США отстраняются от поддержки Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
По словам Миршаймера, в сложившейся ситуации Украина обречена на поражение.
"Европейцы никак не смогут поддерживать Украину в конфликте с Россией в долгосрочной перспективе. И это одна из причин, по которой я давно утверждаю и продолжаю утверждать, что Россия одержит <…> победу над Украиной", — заключил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.