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ФБР заявило о предотвращении атаки дронов-камикадзе у Белого дома - РИА Новости, 16.06.2026
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14:13 16.06.2026 (обновлено: 16:10 16.06.2026)
ФБР заявило о предотвращении атаки дронов-камикадзе у Белого дома

ФБР раскрыло план группы нанести удар дронами во время боя UFC перед Белым домом

© REUTERS / Evan VucciТурнир UFC в Белом доме
Турнир UFC в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Турнир UFC в Белом доме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР раскрыло заговор, целью которого было сорвать бой UFC перед Белым домом с использованием начиненных взрывчаткой дронов.
  • Заговор предполагал использование дронов для провокации массовой эвакуации и направление толпы в сторону группы снайперов, а также штурм ворот Белого дома.
  • По данным на понедельник, пять человек были задержаны, всего следователи установили личности 23 человек, причастных к вероятному заговору.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло заговор, целью которого было с использованием начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) перед Белым домом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на ведомство.
Турнир проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Мероприятие посетили тысячи человек.
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"Предполагаемый план подразумевал, что начиненные взрывчаткой дроны будут направлены в здания рядом с местом мероприятия, спровоцируют массовую эвакуацию и направят толпы в сторону заранее размещенной группы снайперов", - говорится в материале.
По информации канала, по данным на понедельник, пять человек были задержаны. Всего следователи установили личности 23 человек, причастных к вероятному заговору.
"Вторая волна", как, предположительно, планировалось, должна была пойти штурмом на ворота Белого дома", - сообщает телеканал.
Впервые о заговоре стало известно 10 июня, после этого было произведено одно задержание в штате Огайо. Следователям удалось получить доступ к чату в мессенджере Signal, где "как минимум 23 пользователя Signal обсуждали подготовительные действия", сказано в сообщении.
Один из подозреваемых якобы признался следователям, что целью было нанести удар по "капиталистическим элитам", миллиардерам и политикам.
Другие подробности пока не сообщаются.
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