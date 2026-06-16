ФБР заявило о предотвращении атаки дронов-камикадзе у Белого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ ФБР раскрыло заговор, целью которого было сорвать бой UFC перед Белым домом с использованием начиненных взрывчаткой дронов.

Заговор предполагал использование дронов для провокации массовой эвакуации и направление толпы в сторону группы снайперов, а также штурм ворот Белого дома.

По данным на понедельник, пять человек были задержаны, всего следователи установили личности 23 человек, причастных к вероятному заговору.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло заговор, целью которого было с использованием начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) перед Белым домом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на ведомство.

Турнир проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа , которому исполнилось 80 лет. Мероприятие посетили тысячи человек.

"Предполагаемый план подразумевал, что начиненные взрывчаткой дроны будут направлены в здания рядом с местом мероприятия, спровоцируют массовую эвакуацию и направят толпы в сторону заранее размещенной группы снайперов", - говорится в материале.

По информации канала, по данным на понедельник, пять человек были задержаны. Всего следователи установили личности 23 человек, причастных к вероятному заговору.

"Вторая волна", как, предположительно, планировалось, должна была пойти штурмом на ворота Белого дома", - сообщает телеканал.

Впервые о заговоре стало известно 10 июня, после этого было произведено одно задержание в штате Огайо . Следователям удалось получить доступ к чату в мессенджере Signal, где "как минимум 23 пользователя Signal обсуждали подготовительные действия", сказано в сообщении.

Один из подозреваемых якобы признался следователям, что целью было нанести удар по "капиталистическим элитам", миллиардерам и политикам.