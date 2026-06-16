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Туристический слет в Смоленской области объединил почти 130 юных участников - РИА Новости, 16.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:20 16.06.2026
Туристический слет в Смоленской области объединил почти 130 юных участников

Туристический слет "Наш вектор" в Смоленской области собрал почти 130 детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международный туристический слет "Наш вектор" собрал почти 130 юных участников на территории национального парка в Демидовском муниципальном округе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Вместе с организатором мероприятия Семеном Пеговым, вице-премьером Абхазии Тарасом Хагба, экс-губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым Анохин посетил лагерь и пообщался с участниками слета.
Дети из Смоленской, Белгородской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областей, Донецкой Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии в "Смоленском поозерье" учатся ориентироваться на местности и работать с радиосредствами. Помимо этого, они осваивают навыки скалолазания, гребли на байдарках, оказания первой помощи и многому другому. Также они знакомятся с особенностями полевого быта и готовят пищу на костре.
"Самые активные участники сыграли в волейбол. Команда гостей встретилась с командой организаторов. Ребята показали отличную физическую подготовку и настоящий командный дух. Семен Владимирович Пегов подчеркнул, что цель слета не в соревновании между регионами. Дети находят общий язык и вместе выполняют непростые задачи — именно так рождается настоящая дружба, которая познается в трудностях", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
По мнению главы региона, цель слета заключается в патриотическом воспитании подрастающего поколения, приобретении навыков жизни в природных условиях и укреплении дружеских связей между регионами и странами. Мероприятие продлится до 18 июня. Итогом станет двухдневный пеший поход с ночевкой, в котором участники применят все полученные навыки на практике. Также запланирована творческая программа, которая позволит детям лучше узнать о традициях регионов.
"Сильные, талантливые, целеустремленные молодые люди — будущее нашей страны. Прямо сейчас ребята проходят непростые испытания, для которых важна не только физическая сила, но и командное единство. Уверен, все это поможет юным участникам стать сильнее и найти верных друзей", — заключил Анохин.
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Смоленская областьАбхазияСмоленская областьБелгородская областьВячеслав ГладковСемен ПеговВасилий Анохин
 
 
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