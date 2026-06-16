Туристический слет в Смоленской области объединил почти 130 юных участников

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международный туристический слет "Наш вектор" собрал почти 130 юных участников на территории национального парка в Демидовском муниципальном округе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Вместе с организатором мероприятия Семеном Пеговым, вице-премьером Абхазии Тарасом Хагба, экс-губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым Анохин посетил лагерь и пообщался с участниками слета.

Дети из Смоленской, Белгородской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областей, Донецкой Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии в "Смоленском поозерье" учатся ориентироваться на местности и работать с радиосредствами. Помимо этого, они осваивают навыки скалолазания, гребли на байдарках, оказания первой помощи и многому другому. Также они знакомятся с особенностями полевого быта и готовят пищу на костре.

"Самые активные участники сыграли в волейбол. Команда гостей встретилась с командой организаторов. Ребята показали отличную физическую подготовку и настоящий командный дух. Семен Владимирович Пегов подчеркнул, что цель слета не в соревновании между регионами. Дети находят общий язык и вместе выполняют непростые задачи — именно так рождается настоящая дружба, которая познается в трудностях", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

По мнению главы региона, цель слета заключается в патриотическом воспитании подрастающего поколения, приобретении навыков жизни в природных условиях и укреплении дружеских связей между регионами и странами. Мероприятие продлится до 18 июня. Итогом станет двухдневный пеший поход с ночевкой, в котором участники применят все полученные навыки на практике. Также запланирована творческая программа, которая позволит детям лучше узнать о традициях регионов.