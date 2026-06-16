Рейтинг@Mail.ru
ЦИК 17 июня рассмотрит вопрос о выборах в Госдуму в течение нескольких дней - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
18:57 16.06.2026
ЦИК 17 июня рассмотрит вопрос о выборах в Госдуму в течение нескольких дней

ЦИК 17 июня рассмотрит проведение выборов в ГД в течение нескольких дней

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России на заседании 17 июня рассмотрит вопрос о проведении выборов в Госдуму в течение нескольких дней подряд.
  • Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании 17 июня рассмотрит вопрос о проведении выборов в Госдуму в течение нескольких дней подряд, следует из проекта повестки заседания.
"Проект повестки для заседания ЦИК России, назначенного на 17 июня… О проведении голосования на выборах депутатов Государственной думы… девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах и референдумах, назначенных на 20 сентября 2026 года, в течение нескольких дней подряд", - говорится в проекте повестки.
Ранее президент России Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Памфилова объявила о старте подготовки к проведению кампании по выборам
Вчера, 10:22
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала