ЦИК 17 июня рассмотрит вопрос о выборах в Госдуму в течение нескольких дней

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании 17 июня рассмотрит вопрос о проведении выборов в Госдуму в течение нескольких дней подряд, следует из проекта повестки заседания.

"Проект повестки для заседания ЦИК России, назначенного на 17 июня… О проведении голосования на выборах депутатов Государственной думы… девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах и референдумах, назначенных на 20 сентября 2026 года, в течение нескольких дней подряд", - говорится в проекте повестки.