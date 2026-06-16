Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 16.06.2026
В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку

Нилов: Россия может со временем перейти к четырехдневной рабочей неделе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудник в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия может перейти к четырехдневной рабочей неделе, но это должно произойти постепенно.
  • Нилов отметил, что введение четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на людях со сдельной зарплатой, и сейчас бизнес не готов к такому переходу.
  • Нилов напомнил, что некоторые уже сегодня работают по четырехдневному графику, например, используя удаленные формы занятости.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия может со временем перейти к четырехдневной рабочей неделе, но переход должен быть постепенным, без регулирования со стороны государства, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Вот моя позиция, озвученная в 2019 году, когда Дмитрий Анатольевич Медведев на международной конференции Международной организации труда обозначил перспективный переход на четырехдневку, не поменялась. Я считаю, что все это произойдет со временем, но это все должно быть синергетически, эволюционно. Никакой жесткой регуляторики допускать сейчас нельзя, это все опасно", - сказал Нилов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели
26 декабря 2025, 11:42
Он отметил, что введение четырехдневной рабочей недели может сказаться на людях со сдельной зарплатой, чей доход зависит от количества оказанных услуг или произведенных единиц товара, а такое допустить нельзя.
"Дальше: мы не можем просто взять выпадающие трудовые часы и переложить на плечи работодателя. Это можно сделать, деньгами можно все компенсировать. Готов работодатель сегодня? Нет. Бизнесу и так нелегко. Работодателем могут быть и государственные структуры, и муниципальные структуры, и некоммерческие организации, включая религиозные организации. Готовы? Нет", - добавил глава думского комитета.
Нилов напомнил, что уже сегодня есть те, кто сделал себе четырехдневный формат рабочей недели, например, используя удаленные формы занятости, что может быть выгодно и работнику, и работодателю.
"Рынок труда должен постепенно сам. Конечно, не все профессии, не любая организация. Но не может сталевар заниматься этой деятельностью у себя дома или врач делать операции. Офисный работник, журналист - тот, кому требуется база данных, телефон, компьютер. Отдельно и постепенно", - подытожил он.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в ГД
14 марта, 08:20
 
РоссияЯрослав НиловГосдума РФМеждународная организация трудаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала