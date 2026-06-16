В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия может перейти к четырехдневной рабочей неделе, но это должно произойти постепенно.

Нилов отметил, что введение четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на людях со сдельной зарплатой, и сейчас бизнес не готов к такому переходу.

Нилов напомнил, что некоторые уже сегодня работают по четырехдневному графику, например, используя удаленные формы занятости.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия может со временем перейти к четырехдневной рабочей неделе, но переход должен быть постепенным, без регулирования со стороны государства, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Вот моя позиция, озвученная в 2019 году, когда Дмитрий Анатольевич Медведев на международной конференции Международной организации труда обозначил перспективный переход на четырехдневку, не поменялась. Я считаю, что все это произойдет со временем, но это все должно быть синергетически, эволюционно. Никакой жесткой регуляторики допускать сейчас нельзя, это все опасно", - сказал Нилов

Он отметил, что введение четырехдневной рабочей недели может сказаться на людях со сдельной зарплатой, чей доход зависит от количества оказанных услуг или произведенных единиц товара, а такое допустить нельзя.

"Дальше: мы не можем просто взять выпадающие трудовые часы и переложить на плечи работодателя. Это можно сделать, деньгами можно все компенсировать. Готов работодатель сегодня? Нет. Бизнесу и так нелегко. Работодателем могут быть и государственные структуры, и муниципальные структуры, и некоммерческие организации, включая религиозные организации. Готовы? Нет", - добавил глава думского комитета.

Нилов напомнил, что уже сегодня есть те, кто сделал себе четырехдневный формат рабочей недели, например, используя удаленные формы занятости, что может быть выгодно и работнику, и работодателю.