Более 19 миллионов поездок оплачено "Тройкой" в автобусах "Мострансавто"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. С начала 2026 года жители и гости Московской области совершили более 19 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто", оплатив проезд картой "Тройка" по тарифу "Кошелек", сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Компания " Мострансавто " является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья

Ежедневно картой "Тройка" в Подмосковье пользуются тысячи пассажиров. В среднем за день пассажиры оплачивают этим способом порядка 137 тысяч поездок на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании.

С начала года чаще всего картой "Тройка" пользовались на маршрутах МАП №11 в Балашихе — там совершили более 3,3 миллиона операций. На втором месте МАП №1 в Люберцах — более 2,6 миллиона. На третьем — МАП №3 в Домодедово – более 2,3 миллиона поездок.

Ежедневно автобусы "Мострансавто" помогают жителям Московской области добираться на работу и учебу, к станциям МЦД и метро, железнодорожным платформам, социальным учреждениям и другим важным объектам региона.