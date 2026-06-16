Более 19 миллионов поездок оплачено "Тройкой" в автобусах "Мострансавто"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. С начала 2026 года жители и гости Московской области совершили более 19 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто", оплатив проезд картой "Тройка" по тарифу "Кошелек", сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Ежедневно картой "Тройка" в Подмосковье пользуются тысячи пассажиров. В среднем за день пассажиры оплачивают этим способом порядка 137 тысяч поездок на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании.
Ежедневно автобусы "Мострансавто" помогают жителям Московской области добираться на работу и учебу, к станциям МЦД и метро, железнодорожным платформам, социальным учреждениям и другим важным объектам региона.
Оплатить проезд в автобусах "Мострансавто" можно банковскими картами, транспортными картами "Стрелка" и "Тройка", а также социальными картами жителя Подмосковья и москвича.