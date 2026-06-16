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Более 19 миллионов поездок оплачено "Тройкой" в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 16.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:44 16.06.2026 (обновлено: 14:22 16.06.2026)
Более 19 миллионов поездок оплачено "Тройкой" в автобусах "Мострансавто"

Пассажиры оплатили "Тройкой" в автобусах "Мострансавто" 19 млн поездок

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКарта "Тройка" и деньги в руке пассажира
Карта Тройка и деньги в руке пассажира - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Карта "Тройка" и деньги в руке пассажира. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. С начала 2026 года жители и гости Московской области совершили более 19 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто", оплатив проезд картой "Тройка" по тарифу "Кошелек", сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Ежедневно картой "Тройка" в Подмосковье пользуются тысячи пассажиров. В среднем за день пассажиры оплачивают этим способом порядка 137 тысяч поездок на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании.
С начала года чаще всего картой "Тройка" пользовались на маршрутах МАП №11 в Балашихе — там совершили более 3,3 миллиона операций. На втором месте МАП №1 в Люберцах — более 2,6 миллиона. На третьем — МАП №3 в Домодедово – более 2,3 миллиона поездок.
Ежедневно автобусы "Мострансавто" помогают жителям Московской области добираться на работу и учебу, к станциям МЦД и метро, железнодорожным платформам, социальным учреждениям и другим важным объектам региона.
Оплатить проезд в автобусах "Мострансавто" можно банковскими картами, транспортными картами "Стрелка" и "Тройка", а также социальными картами жителя Подмосковья и москвича.
 
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