Движение транспорта в Москве открыли после перекрытия из-за атаки на МНПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение открыто на съезде с внутренней и внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля.
- Движение также открыто на съездах с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская и с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Движение открыто на ряде участков Москвы после перекрытия во вторник, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение открыто: на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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В дептрансе отметили, что движение также открыто на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля и на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня.
Ранее во вторник в дептрансе также сообщали о временном закрытии движения на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня.
Как отметили в АО "Мострансавто", из-за перекрытия движения в районе Капотни автобусы маршрута №305 следуют в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки: 1-й квартал Капотня, Стадион, Филиал больницы имени Демихова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке вражеских беспилотников на Москву, одним из дронов был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, пострадавших нет.