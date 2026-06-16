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Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана - РИА Новости, 16.06.2026
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23:39 16.06.2026
Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана

Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенат США заблокировал резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия Дональда Трампа в отношении Ирана.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Сенат США заблокировал резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, следует из результатов голосования во вторник.
Против инициативы по выводу резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование выступили 48 сенаторов, в том числе демократ Джон Феттерман. При этом 47 законодателей проголосовало за, в том числе республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.
Предложенная сенатором Рафаэлем Уорноком резолюция предписывает вывести вооруженные силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана.
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