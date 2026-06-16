Кадры приветствия Трампа и Зеленского скрыли от публики

Перед встречей во французском городе Эвиан-ле-Бен СМИ было разрешено вести трансляцию лишь с одной камеры на площадке.

При этом по прошествии уже нескольких часов после встречи ни официальные источники, ни СМИ так и не опубликовали кадры приветствия или общения Трампа и Зеленского до их появления в зале.