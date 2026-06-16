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Кадры приветствия Трампа и Зеленского скрыли от публики - РИА Новости, 16.06.2026
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22:53 16.06.2026 (обновлено: 23:17 16.06.2026)
Кадры приветствия Трампа и Зеленского скрыли от публики

РИА Новости: кадры приветствия Трампа и Зеленского скрыли от публики

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кадры приветствия президентов США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Франции не показали публике.
  • СМИ было разрешено вести трансляцию лишь с одной камеры на площадке, зрителям показывали подготовку к заседанию и ожидание лидерами начала дискуссии.
  • Спустя почти час после предполагаемого начала встречи в зале появились Трамп, Макрон и Зеленский, однако кадры их приветствия или общения до этого момента так и не были опубликованы.
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Кадры приветствия президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Франции не показали публике, передает корреспондент РИА Новости.
Перед встречей во французском городе Эвиан-ле-Бен СМИ было разрешено вести трансляцию лишь с одной камеры на площадке.
Зрителям показывали, как французский президент Эммануэль Макрон встречает Зеленского, а затем зал, где должно было пройти заседание. Около 40 минут зрители могли наблюдать, как лидеры "Семерки" ожидают начала дискуссии, причем некоторые из них в недоумении поглядывали на часы.
Спустя почти час после запланированного начала встречи в зале появился Трамп, а за ним проследовали Макрон и на удалении Зеленский.
При этом по прошествии уже нескольких часов после встречи ни официальные источники, ни СМИ так и не опубликовали кадры приветствия или общения Трампа и Зеленского до их появления в зале.
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