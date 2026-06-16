СМИ: Трамп может уволить Хегсета за сопротивление сделке с Ираном

"Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных чиновников администрации, выступавших против соглашения с Ираном, в том числе министра обороны Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа", - говорится в публикации издания.

По словам собеседника газеты, те, кто выступал против сделки, могут поплатиться за это.