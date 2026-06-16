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СМИ: Трамп может уволить Хегсета за сопротивление сделке с Ираном - РИА Новости, 16.06.2026
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17:37 16.06.2026
СМИ: Трамп может уволить Хегсета за сопротивление сделке с Ираном

Israel Hayom: Трамп может уволить Хегсета и главу ЦРУ

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп обдумывает увольнение ряда высокопоставленных чиновников, выступавших против соглашения с Ираном.
  • Среди возможных кандидатов на увольнение — глава Пентагона Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф.
  • Госсекретарь США Марко Рубио обладает "иммунитетом" в этом вопросе благодаря осторожности в высказываниях и популярности.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обдумывает увольнение главы Пентагона Пита Хегсета, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и ряда других чиновников страны, выступавших против заключения сделки с Ираном, утверждает израильская газета Israel Hayom со ссылкой на американские источники.
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"Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных чиновников администрации, выступавших против соглашения с Ираном, в том числе министра обороны Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа", - говорится в публикации издания.
По словам собеседника газеты, те, кто выступал против сделки, могут поплатиться за это.
При этом отмечается, что на данный момент иммунитетом в этом смысле обладает госсекретарь США Марко Рубио. Как подчеркивает газета, он очень осторожен в своих высказываниях, в частности, политик избегал критику соглашения. Кроме того, Рубио пользуется значительной популярностью, пишет газета.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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