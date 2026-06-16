Трамп заявил, что США никогда не стремились к смене власти в Иране

Трамп заявил, что его никогда не волновал вопрос смены власти в Иране

© AP Photo / Christian Hartmann Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции © AP Photo / Christian Hartmann Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции