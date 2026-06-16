Трамп заявил, что США никогда не стремились к смене власти в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его никогда не интересовал вопрос смены власти в Иране.
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его никогда не интересовал вопрос смены власти в Иране.
"Меня никогда не волновала смена режима в Иране. Это никогда не было частью процесса", - сказал Трамп.
Уже в первый день ударов США и Израиля по Ирану, 28 февраля, был убит иранский верховный лидер Али Хаменеи. В ходе атак также погибла значительная часть высшего военно-политического руководства Ирана. Начало операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили якобы наличием угроз со стороны Тегерана, но позднее не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.