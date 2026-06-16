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Трамп заявил, что США никогда не стремились к смене власти в Иране - РИА Новости, 16.06.2026
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16:56 16.06.2026
Трамп заявил, что США никогда не стремились к смене власти в Иране

Трамп заявил, что его никогда не волновал вопрос смены власти в Иране

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его никогда не интересовал вопрос смены власти в Иране.
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его никогда не интересовал вопрос смены власти в Иране.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
"Меня никогда не волновала смена режима в Иране. Это никогда не было частью процесса", - сказал Трамп.
Уже в первый день ударов США и Израиля по Ирану, 28 февраля, был убит иранский верховный лидер Али Хаменеи. В ходе атак также погибла значительная часть высшего военно-политического руководства Ирана. Начало операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили якобы наличием угроз со стороны Тегерана, но позднее не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Трамп заявил, что переключается с Ирана на Украину
Вчера, 12:59
 
В миреИранСШАШвейцарияДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
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