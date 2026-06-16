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"Вернуть контроль". Заявление Трампа о конфликте на Украине ужаснуло Запад - РИА Новости, 16.06.2026
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16:35 16.06.2026
"Вернуть контроль". Заявление Трампа о конфликте на Украине ужаснуло Запад

TEC: возвращение Трампа к активному участию в процессе по Украине невыгодно ЕС

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возвращение президента США Дональда Трампа к активному участию в мирном процессе по Украине крайне невыгодно для Евросоюза, пишет The European Conservative.
  • Стремление Трампа к компромиссу по украинскому вопросу — это последнее, чего хотела Европа.
  • Европейским политикам не нравится, что Вашингтон возвращается к мирным усилиям по Украине, так как Трамп не поддерживает жесткую позицию в отношении Москвы.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Возвращение президента США Дональда Трампа к активному участию в мирном процессе по Украине крайне невыгодно для Евросоюза, пишет The European Conservative.
В понедельник американский лидер на полях саммита "Большой семерки" заявил, что после окончания конфликта с Ираном сосредоточится на украинском вопросе.
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"По прибытии во Францию 15 июня Трамп первым делом дал понять, что намерен вернуть контроль над мирным процессом по Украине. <…> Хотя президент США предпринял больше конкретных шагов для урегулирования конфликта, чем все остальные вместе взятые (в Европе. — Прим. ред.), и вопрос предотвращения дальнейших ненужных смертей не должен вызывать споров, стремление Трампа к компромиссу — это последнее, чего хотела Европа", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, европейские политики недовольны возвращением Вашингтона к мирным усилиям по Украине, так как Трамп не поддерживает жесткую позицию в отношении Москвы.
"Хотя лидеры ЕС официально этого не признают, им очень нравилось решать проблему украинского конфликта в одиночку. Во-первых, это позволяло им проводить стратегию "максимального давления" на Россию — пусть даже она и не приносит существенных результатов, — а во-вторых, это давало Берлину, Парижу и Брюсселю ощущение, что они действительно имеют значение", — резюмировал автор статьи.
В воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ситуацию с урегулированием. Они согласовали скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию.
Американский лидер заявил, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на саммите G7 во Франции, чтобы прекратить боевые действия.
Путин и Трамп также отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории мешают мирному процессу.
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