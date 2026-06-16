Трамп намерен направить договоренность с Ираном на рассмотрение конгресса

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что намерен направить договоренность с Ираном по миру на рассмотрение американского конгресса.

По его словам, что бы он ни предлагал, конгресс пытается противоречить.

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен направить договоренность с Ираном по миру на рассмотрение американского конгресса.

"Я направлю ее в конгресс. Мне нравится эта идея", - заявил Трамп журналистам во вторник.

При этом, по его словам, что бы он ни предлагал, конгресс пытается противоречить.

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив , однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.