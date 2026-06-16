Трамп намерен направить договоренность с Ираном на рассмотрение конгресса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что намерен направить договоренность с Ираном по миру на рассмотрение американского конгресса.
- По его словам, что бы он ни предлагал, конгресс пытается противоречить.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен направить договоренность с Ираном по миру на рассмотрение американского конгресса.
"Я направлю ее в конгресс. Мне нравится эта идея", - заявил Трамп журналистам во вторник.
При этом, по его словам, что бы он ни предлагал, конгресс пытается противоречить.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Иран подтвердил, что США начали снимать ее.