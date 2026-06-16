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Трамп намерен направить договоренность с Ираном на рассмотрение конгресса - РИА Новости, 16.06.2026
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16:34 16.06.2026
Трамп намерен направить договоренность с Ираном на рассмотрение конгресса

Трамп заявил, что намерен направить договоренность с Ираном по миру в конгресс

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что намерен направить договоренность с Ираном по миру на рассмотрение американского конгресса.
  • По его словам, что бы он ни предлагал, конгресс пытается противоречить.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен направить договоренность с Ираном по миру на рассмотрение американского конгресса.
"Я направлю ее в конгресс. Мне нравится эта идея", - заявил Трамп журналистам во вторник.
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При этом, по его словам, что бы он ни предлагал, конгресс пытается противоречить.
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