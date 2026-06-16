Трамп хотел бы опубликовать текст меморандума с Ираном после его подписания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил желание сначала формализовать соглашение, но не считает обязательным публиковать текст меморандума только после его подписания.
- Трамп заявил, что хотел бы придать документу максимальную огласку и, возможно, проведет пресс-конференцию, чтобы зачитать меморандум журналистам.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпочел бы, чтобы текст меморандума с Ираном был опубликован после его подписания, но считает это необязательным.
"Мне бы хотелось, чтобы мы сначала формализовали соглашение, но в целом я не против публикации", - сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что публикация текста меморандума лишь после его подписания необязательна.
Трамп также сказал, что хотел бы придать документ максимальной огласке, чтобы все знали, о чем в нем идет речь.
"Я не просто обнародую его. Возможно, я проведу пресс-конференцию и зачитаю его вам слово в слово, чтобы журналисты осветили его точно, ведь это очень важный документ", - пояснил американский лидер.
По его словам, в этом соглашении речь идет о том, что "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием".