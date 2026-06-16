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Трамп хотел бы опубликовать текст меморандума с Ираном после его подписания - РИА Новости, 16.06.2026
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16:07 16.06.2026
Трамп хотел бы опубликовать текст меморандума с Ираном после его подписания

Трамп предпочел бы опубликовать текст меморандума с Ираном после его подписания

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил желание сначала формализовать соглашение, но не считает обязательным публиковать текст меморандума только после его подписания.
  • Трамп заявил, что хотел бы придать документу максимальную огласку и, возможно, проведет пресс-конференцию, чтобы зачитать меморандум журналистам.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпочел бы, чтобы текст меморандума с Ираном был опубликован после его подписания, но считает это необязательным.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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"Мне бы хотелось, чтобы мы сначала формализовали соглашение, но в целом я не против публикации", - сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что публикация текста меморандума лишь после его подписания необязательна.
Трамп также сказал, что хотел бы придать документ максимальной огласке, чтобы все знали, о чем в нем идет речь.
"Я не просто обнародую его. Возможно, я проведу пресс-конференцию и зачитаю его вам слово в слово, чтобы журналисты осветили его точно, ведь это очень важный документ", - пояснил американский лидер.
По его словам, в этом соглашении речь идет о том, что "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием".
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