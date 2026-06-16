Трамп хотел бы опубликовать текст меморандума с Ираном после его подписания

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выразил желание сначала формализовать соглашение, но не считает обязательным публиковать текст меморандума только после его подписания.

Трамп заявил, что хотел бы придать документу максимальную огласку и, возможно, проведет пресс-конференцию, чтобы зачитать меморандум журналистам.

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпочел бы, чтобы текст меморандума с Ираном был опубликован после его подписания, но считает это необязательным.

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.

"Мне бы хотелось, чтобы мы сначала формализовали соглашение, но в целом я не против публикации", - сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что публикация текста меморандума лишь после его подписания необязательна.

Трамп также сказал, что хотел бы придать документ максимальной огласке, чтобы все знали, о чем в нем идет речь.

"Я не просто обнародую его. Возможно, я проведу пресс-конференцию и зачитаю его вам слово в слово, чтобы журналисты осветили его точно, ведь это очень важный документ", - пояснил американский лидер.