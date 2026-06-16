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Трамп пообещал уничтожить запасы иранского урана после его вывоза из страны - РИА Новости, 16.06.2026
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16:06 16.06.2026 (обновлено: 16:10 16.06.2026)
Трамп пообещал уничтожить запасы иранского урана после его вывоза из страны

Трамп: США уничтожат запасы иранского урана после его вывоза из страны

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты уничтожат запасы обогащенного урана Ирана.
  • По его словам, уран вывезут с территории Ирана, и США не собираются забирать его себе.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Штаты уничтожат запасы обогащенного урана Ирана после того, как вывезут его с территории республики.
"Мы не торопимся, но мы получим его (иранский уран - ред.), и когда мы его получим, мы его уничтожим. Мы не собираемся забирать его себе, мы хотим его уничтожить. У нас предостаточно (урана - ред.)", - сказал президент журналистам.
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