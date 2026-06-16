Трамп пообещал уничтожить запасы иранского урана после его вывоза из страны

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Штаты уничтожат запасы обогащенного урана Ирана после того, как вывезут его с территории республики.

"Мы не торопимся, но мы получим его (иранский уран - ред.), и когда мы его получим, мы его уничтожим. Мы не собираемся забирать его себе, мы хотим его уничтожить. У нас предостаточно (урана - ред.)", - сказал президент журналистам.