Трамп заявил, что намерен дословно зачитать соглашение с Ираном для СМИ

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что хотел бы провести пресс-конференцию по мирному соглашению с Ираном и дословно зачитать документ целиком.

"Я не только обнародую (соглашение - ред.), но и, вероятно, созову пресс-конференцию и зачитаю вам его слово в слово, чтобы СМИ корректно освещали его, потому что это очень важный документ", - сказал президент журналистам.