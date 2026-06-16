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Трамп заявил, что намерен дословно зачитать соглашение с Ираном для СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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16:01 16.06.2026
Трамп заявил, что намерен дословно зачитать соглашение с Ираном для СМИ

Трамп намерен дословно зачитать соглашение с Ираном для СМИ

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести пресс-конференцию по мирному соглашению с Ираном.
  • Трамп намерен зачитать документ целиком, чтобы СМИ корректно освещали соглашение.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что хотел бы провести пресс-конференцию по мирному соглашению с Ираном и дословно зачитать документ целиком.
"Я не только обнародую (соглашение - ред.), но и, вероятно, созову пресс-конференцию и зачитаю вам его слово в слово, чтобы СМИ корректно освещали его, потому что это очень важный документ", - сказал президент журналистам.
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