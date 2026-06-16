Краткий пересказ от РИА ИИ США могут восстановить санкции против российской нефти, заявил Трамп.

Он утверждает, что цены на энергоресурсы быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив.

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. США могут вернуть отмененные ранее ограничительные меры против российской нефти, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он не назвал хотя бы примерные сроки, отметив, что это может произойти "в определенный момент".

Ормузский пролив . Ожидается, что транзит через акваторию полностью возобновится в пятницу после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Трамп также утверждает, что цены на энергоресурсы быстро снижаются в связи с началом прохода судов через. Ожидается, что транзит через акваторию полностью возобновится в пятницу после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

В мае США во второй раз продлили разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. До этого аналогичную лицензию выпускали в апреле, а изначально эту меру ввели еще в марте.