Трамп заявил, что Сирия могла бы справиться с "Хезболлах" лучше Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп предложил Израилю позволить Сирии разобраться с "Хезболлах", так как считает, что власти Сирии способны справиться с ливанским движением лучше Израиля.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает власти Сирии способными справиться с ливанским движением "Хезболлах" лучше Израиля.
По его словам, Израиль слишком долго ведет борьбу с "Хезболлах", при этом в ходе операций гибнет слишком много людей.
"Если Израиль не может выполнить эту задачу, не убивая всех остальных, то это сделает Сирия", - добавил американский лидер.