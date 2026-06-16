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Трамп заявил, что Сирия могла бы справиться с "Хезболлах" лучше Израиля - РИА Новости, 16.06.2026
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15:35 16.06.2026
Трамп заявил, что Сирия могла бы справиться с "Хезболлах" лучше Израиля

Трамп считает Сирию способной справиться с "Хезболлах" лучше Израиля

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп предложил Израилю позволить Сирии разобраться с "Хезболлах", так как считает, что власти Сирии способны справиться с ливанским движением лучше Израиля.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает власти Сирии способными справиться с ливанским движением "Хезболлах" лучше Израиля.
"Я предложил Израилю позволить Сирии разобраться с "Хезболлах", потому что, честно говоря, думаю, что они справятся с этим лучше", - сказал Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
По его словам, Израиль слишком долго ведет борьбу с "Хезболлах", при этом в ходе операций гибнет слишком много людей.
"Если Израиль не может выполнить эту задачу, не убивая всех остальных, то это сделает Сирия", - добавил американский лидер.
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