Президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите G7 во Франции

Трамп заявил, что Сирия могла бы справиться с "Хезболлах" лучше Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп предложил Израилю позволить Сирии разобраться с "Хезболлах", так как считает, что власти Сирии способны справиться с ливанским движением лучше Израиля.

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает власти Сирии способными справиться с ливанским движением "Хезболлах" лучше Израиля.

"Я предложил Израилю позволить Сирии разобраться с " Хезболлах ", потому что, честно говоря, думаю, что они справятся с этим лучше", - сказал Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

По его словам, Израиль слишком долго ведет борьбу с "Хезболлах", при этом в ходе операций гибнет слишком много людей.