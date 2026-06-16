Цены на нефть снижаются после открытия Ормузского пролива, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив.

"Суда уже начинают движение (через пролив - ред.). Мы собираемся полностью открыть его к пятнице. Суда начинают движение, нефть начинает поступать в продажу, а цены стремительно снижаются", - сказал президент.