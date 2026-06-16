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Цены на нефть снижаются после открытия Ормузского пролива, утверждает Трамп - РИА Новости, 16.06.2026
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15:32 16.06.2026 (обновлено: 15:39 16.06.2026)
Цены на нефть снижаются после открытия Ормузского пролива, утверждает Трамп

Трамп: цены на нефть снижаются после открытия Ормузского пролива

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть стремительно снижаются.
  • По словам Трампа, это происходит после начала прохода судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив.
"Суда уже начинают движение (через пролив - ред.). Мы собираемся полностью открыть его к пятнице. Суда начинают движение, нефть начинает поступать в продажу, а цены стремительно снижаются", - сказал президент.
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