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Трамп назвал нынешнее руководство Ирана рациональным и приятным в общении - РИА Новости, 16.06.2026
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13:24 16.06.2026 (обновлено: 13:27 16.06.2026)
Трамп назвал нынешнее руководство Ирана рациональным и приятным в общении

Трамп назвал руководство Ирана рациональными и приятными в общении людьми

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает нынешнее руководство Ирана рациональным.
  • По мнению Трампа, нынешние представители Тегерана менее радикальны, чем их предшественники, и стремятся помочь своей стране.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нынешнее руководство Ирана рациональным, и подчеркнул, что с его представителями приятно иметь дело.
"Сейчас мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень рациональными и с которыми приятно иметь дело. Это сильные и умные люди", - сказал Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, их общение с прессой транслировал сайт Белого дома.
По мнению американского лидера, нынешние представители Тегерана менее радикальны, чем их предшественники, а также стремятся помочь своей стране.
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