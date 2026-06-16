Трамп назвал нынешнее руководство Ирана рациональным и приятным в общении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает нынешнее руководство Ирана рациональным.
- По мнению Трампа, нынешние представители Тегерана менее радикальны, чем их предшественники, и стремятся помочь своей стране.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нынешнее руководство Ирана рациональным, и подчеркнул, что с его представителями приятно иметь дело.
По мнению американского лидера, нынешние представители Тегерана менее радикальны, чем их предшественники, а также стремятся помочь своей стране.