Трамп признал, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп признал, что Украина несет огромные людские потери в конфликте с Россией.
- Владимир Путин заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с Трампом в Анкоридже.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Украина несет огромные людские потери в конфликте с Россией.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.