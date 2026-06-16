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Трамп признал, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией - РИА Новости, 16.06.2026
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13:19 16.06.2026
Трамп признал, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией

Трамп: Украина теряет много людей в конфликте с Россией

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп признал, что Украина несет огромные людские потери в конфликте с Россией.
  • Владимир Путин заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с Трампом в Анкоридже.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Украина несет огромные людские потери в конфликте с Россией.
"Украина теряет много людей", - заявил Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.
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