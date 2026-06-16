Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции

Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции

Трамп заявил, что переключается с Ирана на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация с Ираном отходит на второй план, США сосредоточатся на Украине, заявил Трамп.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом.

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переключается с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование.

"Теперь особое внимание будет уделено Украине . <...> Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на (втором. — Прим. ред.) плане", — сказал он на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита G7 во Франции.

Глава Белого дома пообещал сделать все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом . Он добавил, что Украина несет огромные людские потери.

В воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ситуацию с урегулированием. Они согласовали скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию.

Американский лидер заявил, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на саммите G7 во Франции, чтобы прекратить боевые действия.