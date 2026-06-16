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Трамп заявил, что переключается с Ирана на Украину - РИА Новости, 16.06.2026
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12:59 16.06.2026 (обновлено: 13:49 16.06.2026)
Трамп заявил, что переключается с Ирана на Украину

Трамп: ситуация с Ираном отходит на второй план, США сосредоточатся на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции
Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с Ираном отходит на второй план, США сосредоточатся на Украине, заявил Трамп.
  • Он пообещал сделать все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом.
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переключается с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование.
"Теперь особое внимание будет уделено Украине. <...> Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на (втором. — Прим. ред.) плане", — сказал он на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита G7 во Франции.
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Глава Белого дома пообещал сделать все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом. Он добавил, что Украина несет огромные людские потери.
В воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ситуацию с урегулированием. Они согласовали скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию.
Американский лидер заявил, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, в том числе на саммите G7 во Франции, чтобы прекратить боевые действия.
Путин и Трамп также отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории мешают мирному процессу.
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В миреИранСШАУкраинаВоенная операция США и Израиля против ИранаСтив УиткоффВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
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