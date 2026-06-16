Сделка с Ираном перешла во вторую фазу, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сделка с Ираном перешла на второй этап, заявил Трамп.
- По его мнению, она будет проще предыдущей.
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Сделка с Тегераном находится на втором этапе, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
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"Мы заключили нашу сделку с Ираном, и для того, чтобы она была успешной, мы переводим ее во вторую фазу, которая, я думаю, будет на самом деле проще", — сказал он на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
По словам президента США, исламская республика никогда не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие. При попытке сделать это Трамп пригрозил стране "немыслимыми последствиями".
В понедельник он объявил, что стороны подписали меморандум, но не уточнил, как именно это было сделано. Ранее сообщалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, возобновится судоходство в Ормузском проливе. Также в пятницу должны начаться переговоры по ядерной проблематике и снятию санкций с Тегерана. Они продлятся до 60 дней.
Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. Республика предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.
Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс. По данным агентства Mehr, ИРИ в рамках сделки обязуется не создавать ядерное оружие.