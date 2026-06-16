СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил Зеленскому

В статье отмечается, что именно в этом, в свою очередь, заключается проблема для Владимира Зеленского. С украинской точки зрения речь уже давно идет не только об отдельных поставках оружия или ситуации на затянувшемся фронте в Донбассе, Киев хочет добиться усиления давления на Россию.



Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.