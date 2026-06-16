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СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил Зеленскому - РИА Новости, 16.06.2026
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09:05 16.06.2026 (обновлено: 14:17 16.06.2026)
СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил Зеленскому

BZ: Украине не стоит рассчитывать на возвращение максимальной поддержки от США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Berliner Zeitung пишет, что Украина не может рассчитывать на возвращение всеобъемлющей поддержки от США.
  • По мнению издания, вероятность возврата к политике максимальной поддержки Киева снижается из-за действий нынешнего президента США, и это является проблемой для Владимира Зеленского.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на возвращение всеобъемлющей поддержки от США, пишет Berliner Zeitung.

"Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева, от которой Трамп отказался после своего второго вступления в должность, снижается", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что именно в этом, в свою очередь, заключается проблема для Владимира Зеленского. С украинской точки зрения речь уже давно идет не только об отдельных поставках оружия или ситуации на затянувшемся фронте в Донбассе, Киев хочет добиться усиления давления на Россию.

Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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