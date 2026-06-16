СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Berliner Zeitung пишет, что Украина не может рассчитывать на возвращение всеобъемлющей поддержки от США.
- По мнению издания, вероятность возврата к политике максимальной поддержки Киева снижается из-за действий нынешнего президента США, и это является проблемой для Владимира Зеленского.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украине не стоит рассчитывать на возвращение всеобъемлющей поддержки от США, пишет Berliner Zeitung.
"Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева, от которой Трамп отказался после своего второго вступления в должность, снижается", — говорится в публикации.
"Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева, от которой Трамп отказался после своего второго вступления в должность, снижается", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что именно в этом, в свою очередь, заключается проблема для Владимира Зеленского. С украинской точки зрения речь уже давно идет не только об отдельных поставках оружия или ситуации на затянувшемся фронте в Донбассе, Киев хочет добиться усиления давления на Россию.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.