Трамп назвал сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов фейком

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что Вашингтон якобы заплатит Тегерану 300 миллионов долларов.

Сам Трамп не пояснил, о каких именно 300 миллионах идет речь. Возможно, он оговорился, поскольку ранее Financial Times писала о возможности создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.