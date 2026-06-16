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Трамп назвал сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов фейком - РИА Новости, 16.06.2026
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04:14 16.06.2026 (обновлено: 04:23 16.06.2026)
Трамп назвал сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов фейком

Трамп: США не заплатят Ирану 300 миллионов долларов, это фейк

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что Вашингтон якобы заплатит Тегерану 300 миллионов долларов.
  • Financial Times писала о возможности создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что Вашингтон якобы заплатит Тегерану 300 миллионов долларов.
"История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, - это фейковые новости", – указал он в Truth Social.
Сам Трамп не пояснил, о каких именно 300 миллионах идет речь. Возможно, он оговорился, поскольку ранее Financial Times писала о возможности создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Трамп рассказал, когда США начнут снимать санкции с Ирана
15 июня, 19:26
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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