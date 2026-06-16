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Трамп заявил, что встретился с Зеленским - РИА Новости, 16.06.2026
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13:22 16.06.2026 (обновлено: 15:09 16.06.2026)
Трамп заявил, что встретился с Зеленским

Трамп заявил, что встретился с Зеленским и снова увидится с ним во вторник

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции. 16 июня 2026
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что уже провел встречу с Владимиром Зеленским и планирует еще одну во вторник.
  • Трамп отметил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, а тема Украины будет оставаться «в зеркале заднего вида».
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже встретился с Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.
"У нас уже была встреча, и она прошла очень хорошо... Я встречусь с ним снова позже сегодня", - сказал Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Он добавил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, а тема Украины будет оставаться "в зеркале заднего вида".
"Мы сосредоточены на Иране, это будет в зеркале заднего вида", - отметил Трамп.
Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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