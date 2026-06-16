Трамп заявил, что встретился с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что уже провел встречу с Владимиром Зеленским и планирует еще одну во вторник.
- Трамп отметил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, а тема Украины будет оставаться «в зеркале заднего вида».
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже встретился с Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.
"Мы сосредоточены на Иране, это будет в зеркале заднего вида", - отметил Трамп.