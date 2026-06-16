Депутат из Ростовской области погибла на СВО при выполнении воинского долга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла при выполнении воинского долга на СВО.
- Ее похоронили с воинскими почестями на территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла при выполнении воинского долга на СВО, сообщил РИА Новости представитель администрации Аксайского района области.
"Недавно стало известно о гибели депутата Щепкинского сельского поселения Ангелины Юрьевны Подкопаевой при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в январе 2026 года Подкопаева заключила контракт на военную службу и отправилась на СВО в качестве военнослужащей.
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Подкопаеву похоронили с воинскими почестями на территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района в воскресенье.
Как рассказал РИА Новости ее коллега-депутат Никита Кушнарев, проститься с Подкопаевой пришли около ста человек. "Она была очень ярким, светлым человеком. Старалась всем помогать", - сказал он.
Собеседник отметил, что Подкопаева организовывала сборы гуманитарной помощи для бойцов и неоднократно сама доставляла грузы на передовую. У Ангелины остались двое детей.
С 2015 года Подкопаева работала в сфере культуры Аксайского района, в том числе с 2017 по 2022 год возглавляла дом культуры поселка Щепкин. В 2021 году была избрана депутатом Щепкинского сельского поселения. С декабря 2022 года по декабрь 2025 года Подкопаева занимала должность исполнительного секретаря Аксайского местного отделения "Единой России".