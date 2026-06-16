Депутат из Ростовской области погибла на СВО при выполнении воинского долга

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла при выполнении воинского долга на СВО.

Ее похоронили с воинскими почестями на территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла при выполнении воинского долга на СВО, сообщил РИА Новости представитель администрации Аксайского района области.

"Недавно стало известно о гибели депутата Щепкинского сельского поселения Ангелины Юрьевны Подкопаевой при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в январе 2026 года Подкопаева заключила контракт на военную службу и отправилась на СВО в качестве военнослужащей.

Подкопаеву похоронили с воинскими почестями на территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района в воскресенье.

Как рассказал РИА Новости ее коллега-депутат Никита Кушнарев, проститься с Подкопаевой пришли около ста человек. "Она была очень ярким, светлым человеком. Старалась всем помогать", - сказал он.

Собеседник отметил, что Подкопаева организовывала сборы гуманитарной помощи для бойцов и неоднократно сама доставляла грузы на передовую. У Ангелины остались двое детей.