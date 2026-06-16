ВС России освободили Новый Донбасс в ДНР

При этом бойцы "Центра" нанесли поражение двум механизированным, пехотной и аэромобильной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах сел Золотой Колодезь, Рубежное, Белицкое и Красноярское в ДНР, Новопавловка и Маломихайловка в Днепропетровской области.