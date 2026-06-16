Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.
- Группировка "Центр" за сутки уничтожила более 280 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Новый Донбасс в ДНР, сообщило Минобороны.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новый Донбасс в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новый Донбасс в ДНР
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Донбасс", — говорится в сводке.
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение двум механизированным, пехотной и аэромобильной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах сел Золотой Колодезь, Рубежное, Белицкое и Красноярское в ДНР, Новопавловка и Маломихайловка в Днепропетровской области.
Потери ВСУ за последние сутки составили более 280 солдат, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.