В Волгоградской области 16 человек отравились суши в кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестнадцать человек, в том числе пять детей, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине.
- У восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция, возбуждено уголовное дело.
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе пять детей, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. Возбуждено уголовное дело.
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“Шестнадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине”, - сказала собеседница агентства.
Как позже сообщил СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении посетителей кафе в Камышине.