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В Волгоградской области 16 человек отравились суши в кафе - РИА Новости, 16.06.2026
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12:15 16.06.2026 (обновлено: 15:58 16.06.2026)
В Волгоградской области 16 человек отравились суши в кафе

СК: в Камышине 16 человек отравились суши в кафе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцать человек, в том числе пять детей, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине.
  • У восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция, возбуждено уголовное дело.
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе пять детей, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. Возбуждено уголовное дело.
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“Шестнадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе в Камышине”, - сказала собеседница агентства.
Как позже сообщил СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении посетителей кафе в Камышине.
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