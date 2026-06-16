Украинский суд вновь заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в очередной раз заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы по статье о "нарушении законов и обычаев войны" из-за эвакуации урожая зерна из зоны боевых действий, сообщает офис генерального прокурора Украины.

Как уточняется в материале, Сальдо в октябре-ноябре 2022 года якобы отдал приказ об эвакуации урожая зерна на левобережную часть Херсонской области. Украинске юристы расценили это как "нарушение законов и обычаев войны".