Украинский суд вновь заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимира Сальдо заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы по статье о "нарушении законов и обычаев войны".
- Приговор связан с эвакуацией урожая зерна из зоны боевых действий в октябре — ноябре 2022 года.
- Это уже третий заочный приговор российскому губернатору на Украине.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в очередной раз заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы по статье о "нарушении законов и обычаев войны" из-за эвакуации урожая зерна из зоны боевых действий, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры был осужден так называемый "губернатор" Херсонской области (Владимир Сальдо - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Как уточняется в материале, Сальдо в октябре-ноябре 2022 года якобы отдал приказ об эвакуации урожая зерна на левобережную часть Херсонской области. Украинске юристы расценили это как "нарушение законов и обычаев войны".
Отмечается, что это уже третий заочный приговор российскому губернатору: ранее на Украине его признавали "виновным" в госизмене и преступлениях против украинской государственной безопасности.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.