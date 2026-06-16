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Украинский суд вновь заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы - РИА Новости, 16.06.2026
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21:45 16.06.2026
Украинский суд вновь заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы

Украинский суд в третий раз заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Сальдо заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы по статье о "нарушении законов и обычаев войны".
  • Приговор связан с эвакуацией урожая зерна из зоны боевых действий в октябре — ноябре 2022 года.
  • Это уже третий заочный приговор российскому губернатору на Украине.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в очередной раз заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы по статье о "нарушении законов и обычаев войны" из-за эвакуации урожая зерна из зоны боевых действий, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры был осужден так называемый "губернатор" Херсонской области (Владимир Сальдо - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
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Как уточняется в материале, Сальдо в октябре-ноябре 2022 года якобы отдал приказ об эвакуации урожая зерна на левобережную часть Херсонской области. Украинске юристы расценили это как "нарушение законов и обычаев войны".
Отмечается, что это уже третий заочный приговор российскому губернатору: ранее на Украине его признавали "виновным" в госизмене и преступлениях против украинской государственной безопасности.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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