Суд обязал экс-судью Трахова освободить конфискованный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ Волжский городской суд Волгоградской области обязал экс-судью Рустема Трахова освободить конфискованный дом и выплатить задолженность за пользование имуществом, обращенным в доход государства.

ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Волжский городской суд Волгоградской области обязал экс-судью Рустема Трахова освободить конфискованный дом и выплатить задолженность за пользование имуществом, обращенным в доход государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По информации суда, после завершения основного производства по делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея и его ближайшего окружения, сын последнего Рустем Трахов, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара , не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их фактическое пользование. В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства, в размере 312 742 рублей и об освобождении указанных объектов.

Для обеспечения беспристрастного рассмотрения Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы дела на рассмотрение из Майкопского районного суда Республики Адыгеи в Волжский городской суд.

"Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о правомерности заявленных требований. Решением Волжского городского суда Волгоградской области от 16 июня 2026 года исковые требования МТУ Росимущества удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе " Макс ".