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Суд обязал экс-судью Трахова освободить конфискованный дом - РИА Новости, 16.06.2026
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19:33 16.06.2026
Суд обязал экс-судью Трахова освободить конфискованный дом

Волжский городской суд обязал экс-судью Трахова освободить конфискованный дом

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волжский городской суд Волгоградской области обязал экс-судью Рустема Трахова освободить конфискованный дом и выплатить задолженность за пользование имуществом, обращенным в доход государства.
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Волжский городской суд Волгоградской области обязал экс-судью Рустема Трахова освободить конфискованный дом и выплатить задолженность за пользование имуществом, обращенным в доход государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По информации суда, после завершения основного производства по делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея и его ближайшего окружения, сын последнего Рустем Трахов, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара, не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их фактическое пользование. В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства, в размере 312 742 рублей и об освобождении указанных объектов.
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Для обеспечения беспристрастного рассмотрения Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы дела на рассмотрение из Майкопского районного суда Республики Адыгеи в Волжский городской суд.
"Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о правомерности заявленных требований. Решением Волжского городского суда Волгоградской области от 16 июня 2026 года исковые требования МТУ Росимущества удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что решение в законную силу не вступило.
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