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На Урале суд оштрафовал мать, издевавшуюся над годовалым сыном - РИА Новости, 16.06.2026
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18:53 16.06.2026
На Урале суд оштрафовал мать, издевавшуюся над годовалым сыном

В Свердловской области суд оштрафовал мать, издевавшуюся над годовалым сыном

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области суд оштрафовал мать за жестокое обращение с годовалым сыном: он спал под столом на куртке, его накрывали одеялом, чтобы не слышать плач.
  • Женщине вынесли штраф в размере 20 тысяч рублей.
  • Суд вынес частные постановления в адрес надзорных органов с требованием усилить контроль за семьями.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Суд в Березовском Свердловской области оштрафовал мать, издевавшуюся над годовалым сыном, ребенок спал под столом на куртке, его накрывали одеялом, чтобы не слышать плач, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Ребенку не предоставлялись нормальные условия жизни: он спал под столом на куртке и одеяле, питался нерегулярно, не гулял на свежем воздухе. Женщина не реагировала на плач, а чтобы не слышать сына, накрывала его одеялом. Помимо этого, она оставляла мальчика с незнакомыми людьми, причиняла физическую боль и психологические страдания", – рассказали в пресс-службе судов.
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В инстанции объяснили, что семья давно находилась в поле зрения органов профилактики, еще в Курганской области ее признали неблагополучной из-за плохого ухода за детьми. В сентябре 2025 года сожитель фигурантки был осужден за истязание ее 7-месячного сына. После этого мать с тремя детьми перебралась в общежитие в свердловском Березовском.
"На ситуацию обратила внимание соседка. Женщина заметила, что мальчик постоянно плачет, а на его теле видны синяки. Сердобольная соседка иногда забирала малыша к себе. В феврале 2026 года мальчик прожил у нее три дня. Соседка рассказала о происходящем подруге, а та обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних", – говорится в сообщении.
После того, как сотрудник ПДН при проверке обнаружила у мальчика гематомы на руках и грудной клетке, ребенка госпитализировали. В отношении матери возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию сына, соединенное с жестоким обращением. Детей поместили под надзор государства, подчеркнули в инстанции.
"В ходе судебного заседания факты жестокого обращения подтвердились. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей… учтено состояние здоровья подсудимой и наличие несовершеннолетних детей", – заключили в пресс-службе.
Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес надзорных органов, обратив их внимание на необходимость усилить профилактические мероприятия и контроль за семьями.
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