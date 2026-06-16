Решение о взыскании с подрядчика в пользу КРКО вступило в силу

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договора АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО), чьи руководители обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций, с подрядчиком ООО "Инженерный ресурс" и взыскал с подрядчика в пользу КРКО около 195 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.