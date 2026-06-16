Решение о взыскании с подрядчика в пользу КРКО вступило в силу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договора между АО "Корпорация развития Курской области" и ООО "Инженерный ресурс".
- С ООО "Инженерный ресурс" взыскано около 195 миллионов рублей в пользу АО "Корпорация развития Курской области".
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договора АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО), чьи руководители обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций, с подрядчиком ООО "Инженерный ресурс" и взыскал с подрядчика в пользу КРКО около 195 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующее решение арбитражный суд Москвы принял в апреле по иску прокуратуры Курской области. Апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу "Инженерного ресурса" на этот судебный акт, после чего он вступил в силу.
Как установил суд, спорный контракт был заключен с нарушением конкурсных процедур.
Генеральная прокуратура РФ ранее потребовала в суде взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.